باروت: المهم أن يستفيد المنتخب

أكد المدرب المواطن عيد باروت، أن الطفرة الفنية التي يشهدها دورينا في هذا الموسم من ناحية الأداء وغزارة الأهداف إذا لم تنعكس بصورة إيجابية على منتخبنا الوطني وعلى أنديتنا التي تمثلنا في البطولة الآسيوية، فلا قيمة لها وكأن شيئاً لم يكن، متمنياً في نفس الوقت ألا تكون هذه الطفرة «مؤقتة»، فهي مجرد مسكّن مثل حبة البانادول على حد تعبيره. وقال: «لا شك في أن نوعية اللاعبين الموجودين في هذا الموسم سواء أجانب أو مقيمين شكلت إضافة واضحة وملموسة في أرضية الميدان،وأعتقد أن النواحي البدنية تلعب دوراً أساسياً في الظهور المتميز للأندية، فهي تخدم الأجهزة الفنية في تطبيق أفكارها وتنفيذ خططها بالصورة المطلوبة، في حين أن هناك أندية تأثرت بتدني الحالة البدنية لديها، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل الإصابة عندها، وبالتالي ظهرت بصورة غير جيدة.

ومع كل هذه الأمور الإيجابية التي ظهرت في دورينا هذا الموسم، يجب ألا نتغاضى أيضاً عن بعض الجوانب السلبية التي من الممكن أن أجملها في شكل بعض التساؤلات. هل هذه الطفرة الفنية يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على المنتخب ونحقق من خلالها طموحات الوصول إلى نهائيات كأس العالم؟ وهل أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا ستمثلنا بصورة مشرفة في هذا المحفل القاري؟ وهل ستفرز لنا المدارس والأكاديميات في أنديتنا لاعبين مواطنين مميزين بدل الاعتماد على اللاعب الجاهز (المقيم؟). هل سيكون لدينا بديل للمهاجم المبدع الوحيد علي مبخوت؟

أعتقد أن هذه الأشياء إذا تحققت نستطيع أن نؤكد أن دورينا بخير وحقق أهدافه ويسير في المسار الصحيح».

وأشار باروت إلى أن هناك لاعبين في خانة «المقيم» أسعارهم تفوق اللاعبين المواطنين وبعض الأجانب وهو أمر مستغرب وغير مقبول.

وذكر باروت أن ما يُصرف على أنديتنا من أموال طائلة لا يتناسب مع محصلة النتائج النهائية.

وناشد باروت المسؤولين بتقييم الوضع الحالي وإعادة النظر في بعض مسابقاتنا المحلية التي لا تقدم الإضافة وغير فعالة، مثل مسابقة كأس الخليج العربي ودوري الهواة، وإيجاد حلول وبدائل أخرى لتطويرها حتى نرتقي بمستوى كرة الإمارات.