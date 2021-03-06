شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على إسوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع بيراميدز وصافة الدوري المصري لكرة القدم من الاهلي مؤقتا بفوزه على مضيفه إسوان بهدفين نظيفين السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة . تقدم بيراميدز عن طريق رمضان صبحي (7 من ركلة جزاء) وضاعف البديل محمود حماده النتيجة بالهدف الثاني (83) .

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة وتقدم خمسة مراكز دفعة واحده الى المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر مع 30 نقطة، وبفارق نقطة عن الاهلي الذي تراجع للمركز الثالث، علمًا أن الأخير يملك خمس مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد اسوان عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما تلقى الخسارة الثانية توالياً.