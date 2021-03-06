شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: لا نفكر فى المنافسة على الدوري والأهم تجميع النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن الفوز على أسوان بهدفين دون مقابل مهم للغاية في ظل مشوار صعب في الدوري الممتاز، مشددا على أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا للغاية طوال شوطي اللقاء واستحقوا الفوز في ظل التفوق الواضح.

وشدد أرواباريناعلى أن الأداء كان جيدا فى دقائق كثيرة، فى ظل مجهود كبير مقدم ومباريات كثيرة فى وقت بسيط، وأن كل اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم وكان بالإمكان تحقيق نتيجة أكبر إذا تم تسجيل الفرص المتاحة، مشيدا بالمهاجم دييجو رولان، مؤكدا أنه مجاهد للغاية ويبذل جهدا كبيرا في الملعب ونجح في تسجيل 3 أهداف حتى الآن ويقدم مردودًا قويا.

وأكد المدير الفني لبيراميدز أن عبد الله السعيد لاعب رائع ومهم للفريق وسيعود قريبا من الإصابة، والفريق يخوض مباريات صعبة قوية في الدوري والكونفدرالية، ولابد من تجهيز جميع العناصر التي سيحتاج إلى جهودها مع توالي اللقاءات في فترة زمنية قصيرة.

وحول موقف الفريق من المنافسة على الدوري قال أروابارينا، إنه من الصعب التفكير فى الأمر حاليا وهو يأخذ المنافسة مباراة تلو الأخرى، والفوز مهم للغاية، وسيغلق ملف الدوري المصري مؤقتا وسيركز على مواجهة نكانا الزامبي المهمة والمحدد لها 10 مارس في بداية مشوار دور المجموعات لأن البداية مهمة للغاية.

وضرب فريق بيراميدز عصفورين بحجر واحد، بعدما حقق فوزاً مهماً على مضيفه أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، ليتقدم بيراميدز إلى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام، مستغلاً غياب الأهلي الذي يشارك في دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ومحمود حمادة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، فيما يتوقف رصيد أسوان بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي عند النقطة 17 في المركز الـ 12.