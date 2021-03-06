شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ"تليفزيون الخليج 365": قرارات سيكازوى صحيحة فى مواجهة الزمالك والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمي في الاستوديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي أن فرمان الدولي جانى سيكازوى بركلة جزاء للترجي على مدافع الزمالك محمد عبد الغنى 45 في الدقيقة 45 من عمر لقائهما جاء صحيحًا طبقًا للقانون ومن خلال زاوية رؤية مناسبة وكان الحكم موفقًا في تقدير أغلب المخالفات الفنية والإدارية خلال فعاليات اللقاء الذى انتهى بفوز الترجي 1/3.

قال عقل إن الحكم تمتع بلياقة بدنية جيدة وحاول السيطرة على اللقاء من البداية فكان حاسمًا في التعامل مع اللاعبين وتدخل في الوقت المناسب لتحذير اللاعبين

ليمنع الاحتكاك مبكرًا ما سهل مهمته في إدارة اللقاء فتدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب أبرزها في الدقيقة 45 عندما كان موجودًا في الميعاد ليحتسب ركلة جزاء صحيحة على مدافع الزمالك محمد عبد الغنى مدافع الزمالك.

تابع عقل أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء لكل من إمام عاشور لاعب الأبيض كما أشهر البطاقة الحمراء "إنذار ثاني" للمدافع أحمد فتوح في الدقيقة 57 مقابل إنذار وحيد للترجي من نصيب الياس شتى في الدقيقة 52.

أشار عقل إلى أن الثنائي ظهرا بشكل جيد وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وأشار المساعد الثاني على حالتي تسلل شهدهما اللقاء في توقيت مناسب وتعاون الثنائي بشكل جيد مع الحكم في المخالفات القريبة منهما طبقًا للقانون.

تعامل بهدوء مع الأجهزة وسيطر على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقًا للقانون.