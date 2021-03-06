شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وفيتا كلوب .. التعادل السلبي يسيطر على اللقاء بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي المقامة حالياً باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلاً من :محمد الشناوى، بدر بانون ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ووالتر بواليا‏.

بدأ الأهلي بنشاط واضح منذ البداية عن طريق الرباعي الهجومي ، الشحات وأفشة وأجاي وبزاليا.

وأجرى موسيماني تغييراً مبكراً بسبب إصابة محمود وحيد حيث غادر الملعب في الدقيقة السابعة وشارك بدلاً من ياسر أبراهيم.

وضغط الأهلي بقوة لكن أفشة أهدر أكثر من فرصة تسجيل فرص.