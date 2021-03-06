شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية ترفض سفر بعثة اليد لمعسكر إسبانيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عن إرسال اللجنة الأولمبية المصرية خطاباً إلى الاتحاد يفيد برفض سفر بعثة المنتخب الأول إلى معسكر إسبانيا، والذى كان مقررا له شهر مارس المقبل استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

وبررت اللجنة الأولمبية رفض المعسكر فى ظل وضع الأولوية للسفر فى البطولات الرسمية فقط نظرا لظروف فيروس كورونا.





ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف بعد إنتهاء الدور الأول من المرحلة الثانية لسفر المنتخب قبل أن يتم إلغاء المعسكر بقرار الاولمبية على أن يتم استئناف المسابقة يوم 19 مارس الجارى.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد التى نظمتها مصر يناير الماضى ، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38، بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداءً مميزاً طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.