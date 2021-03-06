شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 6 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 6 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها خسارة الفريق أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دوري أبطال أفريقيا.

باتشيكو: أهنئ الترجي .. وغياب علاء "فني" .. والزمالك يمتلك الطموح لحصد اللقب

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بالزمالك في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق أمام الترجي التونسي التي انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الترجي يصل القاهرة 14 مارس بطائرة خاصة لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال

حدد نادى الترجي التونسي موعد السفر إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، حيث سيحل أبناء باب سويقة ضيوفاً على القلعة البيضاء يوم 16 مارس الجاري، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى القاهرة.

الترجي يتمسك بصدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على الزمالك 3 / 1.. فيديو

فاز فريق الترجي التونسي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حمزة المثلوثى يتلقى الدعم من والده قبل مواجهة الزمالك والترجى فى الأبطال

حرص والد حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد فى فندق إقامة البعثة البيضاء لدعم نجله قبل مواجهة الترجى الرياضى التونسى، المقرر لها السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك: أخبار سعيدة تخص ملف تجديد فرجانى ساسى قريبًا

كشف عصام سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، بعض الكواليس الخاصة بملف تجديد عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، مؤكدًا أن سفر إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية وطارق حشيش المستشار المالى، إلى تونس مع بعثة الفريق جاء من أجل عقد جلسة مع مهند عون وكيل أعمال ساسى ومناقشته فى ملف التجديد.

حسين عبد اللطيف ينتقد لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الترجي

قدم "تليفزيون الخليج 365" استوديو خاصا لمباراة الزمالك وفريق الترجي التونسي والتي فاز فيها الترجي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب رادس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حقيقة ركلة الجزاء المحتسبة وطرد أحمد فتوح.. هل ظلم التحكيم الزمالك أمام الترجى؟

قدم تليفزيون الخليج 365 استوديو خاص لمباراة الزمالك والترجي التونسي والتي حسمها الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.