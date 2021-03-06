شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يقلب الطاولة ويتقدم 2 / 1 أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولى المقامة حالياً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وأصبحت النتيجة تقدم الأهلي بهدفين لهدف.

بدأ الأهلي بنشاط واضح منذ البداية عن طريق الرباعي الهجومي الشحات وقفشة وأجايى وبواليا. وأجرى موسيماني تغييراً مبكراً بسبب إصابة محمود وحيد حيث غادر الملعب فى الدقيقة السابعة وشارك بدلاً من ياسر إبراهيم.

وضغط الأهلي بقوة لكن قفشة أهدر أكثر من فرصة تسجيل فرص.. واصل الضغط لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون تسجيل أهداف خاصة فى ظل عدم التركيز من جانب بعض لاعبي الأهلي فى الخط الهجومي لاسيما من قفشة وبواليا وأجاي.

التراجع الدفاعي من جانب فيتا كلوب بدأ يتراجع ونشط الضيوف تدريجياً ولعبوا أكثر من كرة لكن محمد الشناوي كان مٌتألقاً كالعادة.

وأنقذ دفاع فيتا كلوب أكثر من فرصة خطرة للأهلي، أبرزها من جانب عمرو السولية الذي تلقى تمريرة جيدة من أجايى ولعبها لكن دفاع الضيوف أنقذها.

وعاد بواليا لتشكيل خطورة على مرمى فيتا كلوب وسدد كرة أرتطمت بالقائم بدلاً من أن تسكن الشباك.

واصل الأهلي السيطرة وكذلك إهدار الفرص، وفشل حسين الشحات فى استغلال تمريرة جيدة من أجاى وسددها في جسد حارس فيتا كلوب بدلاً من التسجيل فى الشباك.

وعكس سير المباراة، سجل فيتا كلوب هدفاً في مرمى الأهلي فى الدقيقة41 سجله مكابي ليليبو من مجهود فردى.

حاول الأهلي العودة للمباراة وواصل لاعبوه إهدار الفرص عن طريق قفشة الذي سدد كرة قوية تألق حارس الضيوف وأنقذها كما أهدر بواليا فرصة أخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل الكونغو بهدف نظيف.

الشوط الثاني

حاول الأهلي التسجيل في الشوط الثاني لكن آفة الشوط الأول مازالت تفرض نفسها على أداء الأهلي من حيث إهدار الفرص.

بواليا بالتخصص أهدر إنفراداً بمرمى الضيوف وواصل لاعبو الأهلي اللعب العشوائي فيما كانت الهجمة المرتدة للفريق الكونغولي خطرة للغاية.

وخرج بواليا وحسين الشحات وشارك طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ، وضغط الأهلي لكن الهجمات المرتدة كادت تُسفر عن هدف ثان للضيوف لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ فرصة هدف مُحقق.

بعد هذه الفرصة سجل محمد شريف هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 69 في مرمى فيتا كلوب الكونغولي المقامة حالياً بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بعدها بدقيقة سجل مروان محسن الهدف الثاني للأهلي أمام الفريق الكونغولي الذي كان قد تقدم في الشوط الأول.















































































