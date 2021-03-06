شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو بعد الهزيمة من الترجي: غياب علاء فني.. والزمالك يمتلك الطموح لحصد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول بالزمالك، فى المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق أمام الترجي التونسي التى انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو فى المؤتمر الصحفي، "أوجه التهنئة لفريق الترجي ومدربه على نتيجة المباراة، لكن كانت هناك بعض الأمور التى أثرت على نتيجة اللقاء".

وأضاف المدرب البرتغالي، "الشوط الأول كان الاستحواذ والسيطرة للزمالك، ثم فقدنا تركيزنا واستقبل مرمانا هدفا، لكننا تداركنا الأمر سريعاً بتسجيل هدف التعادل، واهتزت شباك الزمالك بهدفين آخرين بسبب عدم التركيز".

وتابع باتشيكو، "ليس من الطبيعى أن يتم احتساب ضربة الجزاء التى احتسبها الحكم لصالح الترجي، الكرة غريبة ولا تستحق ركلة جزاء".

وأكد باتشيكو أن "الزمالك يمتلك الطموح للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمنافسة مازالت قائمة للتأهل، وأوجه الشكر إلى اللاعبين على أدائهم في المباراة،".

وأشار باتشيكو إلى أن الزمالك يقع في مجموعة صعبة، لكن الفوز في المباريات المقبلة سيساعد في التأهل من دوري المجموعات "والفرصة مازالت في أيدينا".

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلاً، "غياب محمود علاء أمر فني أولاً وأخيراً، وبالنسبة لحميد أحداد كان أساسياً معنا قبل أن يتعرض للإصابة، لكننا كنا نحتاجه للاستفادة من تحركاته ومساعدة الفريق في المباراة.

وحقق فريق الترجي التونسي الفوز علي نظيره الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي استاد رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يحتل الترجي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات جمعهما من التعادل مباراتين والخسارة في مباراة واحدة.