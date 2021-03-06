شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل ويتقدم على فيتا كلوب فى 3 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد شريف مهاجم الأهلى هدف التعادل بمرمى فيتا كلوب بالدقيقة 69 من عمر الشوط الثانى فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ثم أحرز مروان محسن هدف التقدم بالدقيقة 71 .

وبدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من :محمد الشناوى، بدر بانون ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ووالتر بواليا‏.