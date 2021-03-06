شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ29 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 29 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت فوز كل من الشمس على الطيران 32/27 والزمالك على 6 أكتوبر 40/23 وسموحة على الزهور 10/0 لاعتذار الأخير وسبورتنج على هليوليدو321/17 والأهلى على أصحاب الجياد 44/11 ومنوف على مدينة مصر 22/14.

فيما تقام الجولة الـ 30 الجمعة المقبلة، بمواجهات بين كل من المعادى مع الشمس والزمالك مع الطيران والجزيرة مع سموحة و6 أكتوبر مع سبورتنج والزهور مع الأهلى وأصحاب الجياد مع منوف وتشامبيونالرحاب مع هليوبوليس ومدينة نصر مع حلوان.

ويشهد دورى محترفي كرة اليد حاليا فترة توقف، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد استئنافه يوم 19 مارس الجارى بالدور الثانى من المرحلة الثانية بعد انتهاء الدور الأول بتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن تشهد فترة توقف الدولى دخول منتخب مصر معسكرا مغلقا بإسبانيا فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها شهر يوليو المقبل.

بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.