شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف لتليفزيون الخليج 365: أبو جبل الأفضل للزمالك ..وعلاء لا غنى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد حسين عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، اختيارات باتشيكو لتشكيلة الزمالك أمام الترجى التونسى فى المباراة التى فاز فيها الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة اليوم، السبت، على ملعب رادس ضمن الجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا .

وقال نجم الزمالك السابق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، "لا أدرى سبب جلوس محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق، الذى تألق خلال الفترة الماضية على مدار الموسم الماضى وبداية الموسم الحالى، والاعتماد على جنش البعيد والعائد من إصابة، لأن الحساب بقطعة أو خطأ فى مبارة لا يعد مبررا ليطيح به المدير الفنى من التشكيل، خاصة فى ظل وجود ارتباطات مهمة للفريق فى الدروى وأفريقيا.

وأكد عبد اللطيف أن محمود علاء مدافع الزمالك الأفضل ويجب الاعتماد عليه فى تشكيل الأبيض باستمرار له لاعب متميز ويمثل محطة مهمة ويبدأ الهجمات من تحت، والمفروض أن يلعب علاء بجواره الونش أو محمد عبد الغنى، لكن خروج علاء من التشكيل الأساسى شيء غريب ويثير علامات الاستفهام.

وخسر فريق الزمالك أمام الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يحتل الترجى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر واحدة.