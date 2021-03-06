شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز رمضان صبحى لوصافة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم السبت، بعدما ضرب فريق بيراميدز عصفورين بحجر واحد، بعدما حقق فوزًا مهمًا على مضيفه أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكما ارتقى صبحي لوصافة الهدافين برصيد 6 أهداف ارتقى بيراميدز للمركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام، مستغلاً غياب الأهلي الذى يشارك في دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي من ضربة جزاء فى الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ومحمود حمادة فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، فيما يتوقف رصيد أسوان بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي عند النقطة 17 فى المركز الـ 12.

أحمد سمير طلائع الجيش 7

عمر كمال المصري البورسعيدي 7

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 6

رمضان صبحي بيراميدز 6

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 6

حسام حسن سموحة 6

شريف عادل محمد دابو سيراميكا 5

مصطفى فتحي سموحة 5

عمرو جمال طلائع الجيش 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

عمر السعيد الجونة 5

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم السبت كالتالي