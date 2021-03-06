شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لـ"كهربا": الناس بتحب الأهلي مش هتحبك أنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وائل جمعة، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة إلى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر بعد أزمته الأخيرة مع موسيماني وإيقافة لمدة شهر، وقال فى تصريحات تليفزيونية، "لو استمر بهذا الشكل فى الأهلي لن يستمر ولا يوجد لاعب فى الأهلي يخرج عن المألوف، وما يحدث منه غير طبيعى وعمره ما هيستمر داخل الفريق الناس بتحب الأهلي مش وائل ولا متعب الناس مش هتحبك أنت " .

الأهلي أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهراً بسبب عدم الالتزام قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة نتيجة اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسياً عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

ومن المقرر أن يخوض كهربا تدريبات منفردة الفترة الحالية، فيما طلب بعض لاعبى الفريق من موسيماني السماح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الجماعية الفترة المقبلة، على أن يتم استمرار إيقافه عن المشاركة فى المباريات.

لكن موسيماني رفض البت فى هذا الأمر وطلب تأجيل حسمه لحين الانتهاء من مباراة فيتا كلوب الليلة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يناقش موسيماني مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فكرة خوض كهربا المران الجماعي، وإن كانت الدلائل تشير إلى أن هذا الأمر لن يحدث على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب موسيماني في استمرار كهربا فى خوض تدريبات منفردة لعدة أيام، بعدها يتم البت فى مسألة عودته للتدريبت الجماعية فقط.