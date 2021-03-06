شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز وأسوان في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على أسوان، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري الممتاز وأحرز بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء عن طريق رمضان صبحي، وجاء الهدف الثاني للفريق السماوي عن طريق محمود حمادة بالدقيقة 83 من عمر المباراة.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 25 نقطة المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62، فيما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة بالمركز الـ12.

جاءت بداية اللقاء مثيرة وحماسية من جانب فريق أسوان، الذي وصل إلى مرمى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز سريعا بتسديدة قوية من عمرو الحلواني لاعب أسوان، تصدى لها شريف إكرامي بنجاح ليخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء فى الدقيقة السادسة لصالح بيراميدز، بعدما لمس عبد العزيز موسى لاعب أسوان، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ونجح رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز في إحراز هدف التقدم لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعدما سددها بنجاح على يمين عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

حاصر بيراميدز فريق أسوان في وسط ملعبه، معتمدا على عناصر المهارة التى يمتلكها الفريق في خط الهجوم، وهدد مرمى عمر رضوان بأكثر من فرصة خطيرة بعد الهدف الأول.