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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، بيراميدز يهزم أسوان 2/0 ويحتل وصافة الدوري فى غياب الأهلي، والترجي يتمسك بصدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على الزمالك 3 / 1.. فيديو.

بيراميدز يهزم أسوان 2/0 ويحتل وصافة الدوري فى غياب الأهلي

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الترجي يتمسك بصدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على الزمالك 3 / 1.. فيديو

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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