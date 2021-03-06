شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، بيراميدز يهزم أسوان 2/0 ويحتل وصافة الدوري فى غياب الأهلي، والترجي يتمسك بصدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على الزمالك 3 / 1.. فيديو.

بيراميدز يهزم أسوان 2/0 ويحتل وصافة الدوري فى غياب الأهلي

الترجي يتمسك بصدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على الزمالك 3 / 1.. فيديو

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