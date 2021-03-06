شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضغط وفيتا كلوب يفرض التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي المقامة حالياً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مازال التعادل السلبي يفرض نفسه.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلاً من :محمد الشناوى، بدر بانون ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ووالتر بواليا‏.

بدأ الأهلي بنشاط واضح منذ البداية عن طريق الرباعي الهجومي، الشحات وقفشة وأجاي وبواليا.

وأجرى موسيماني تغييراً مبكراً بسبب غصابة محمود وحيد حيث غادر الملعب في الدقيقة السابعة وشارك بدلاً من ياسر أبراهيم.

وضغط الأهلي بقوة لكن قفشة أهدر أكثر من فرصة تسجيل فرص.. واصل الضغط لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون تسجيل أهداف خاصة في ظل عدم التركيز من جانب بعض لاعبي الأهلي في الخط الهجومي لاسيما من أفشة وبواليا وأجاي.

التراجع الدفاعي من جانب فيتا كلوب بدأ يتراجع ونشط الضيوف تدريجياً ولعبوا أكثر من كرة لكن محمد الشناوي كان مٌتألقاً كالعادة.