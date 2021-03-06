شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يهدر انفرادا ويفشل فى إحراز التعادل للأهلى فى مرمى فيتا كلوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر والتر بواليا مهاجم فريق الاهلى انفرادا كاملا أمام مرمى فيتا كلوب بالدقيقة 49 ويفشل فى تسجيل هدف التعادل فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من :محمد الشناوى، بدر بانون ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ووالتر بواليا‏.

جاء هدف فيتا كلوب في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول وتعرض اللاعب محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة فى مباراة فيتا كلوب وشهدت الدقيقة السادسة شعور محمود وحيد بإصابة فى الخلفية، وتقرر خروجه ونزول ياسر إبراهيم.

كما أهدر محمد مجدي قفشة هدفين في الدقيقة التاسعة والخامسة عشرة داخل منطقة الجزاء وشهدت الدقيقة 30 إهدار عمرو السولية هدفا عقب تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليخرجها مدافع فيتا كلوب، وفي نفس الهجمة عادت الكرة الي والتر بواليا ولكنه سددها في القائم الأيسر.