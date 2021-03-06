ناصر عباس: بدون تقنية الـVAR ركلة جزاء وبطاقة حمراء فى لقاء الترجي والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - الترجى التونسي * الزمالك المصرى

المسابقة : دورى أبطال أفريقيا (مرحلة المجموعات)

الملعب : ملعب رادس

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الترجى التونسي

حكم المباراة : جانى سيكازوى

المساعد الأول : شانسا

المساعد الثاني : جرسون دوس سانتوس

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : جانى سيكازوى

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة: بدون تطبيق تقنية الـVAR فى مباراة الترجي التونسي والزمالك المصري، تمكن الزامبى جانى سيكازوى من إدارة المباراة بشكل جيد واتخاذ القرارات الحاسمة والصحيحة نتيجة اليقظة والتركيز الجيدين على مدار شوطى المباراة، وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 43 من الشوط الأول يحتسب سيكازوى ركلة جزاء صحيحة لصالح الترجى نتيجة العرقلة الواضحة من مدافع الزمالك محمد عبد الغنى والحكم قريب من المخالفة ولم يتردد فى احتسابها.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 56 من الشوط الثاني يشهر سيكازوى الإنذار الثاني للاعب الزمالك أحمد فتوح ومن ثم البطاقة الحمراء وقرار صحيح نتيجة الدخول على لاعب الترجى باستخدام المرفق بتهور.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية ممتازة واستخدام مثالى لعنصرى السرعة والسرعة القصوى فى حالات الهجوم المعاكس والحكم دائما قريب من كل المخالفات

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم سيكازوى عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 56, 78 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية: أنذر جانى سيكازوى أحمد فتوح فى الدقيقة 39 من الشوط الأول للاشتباك مع حارس مرمى الترجى فى سلوك غير رياضي، ومن ثم البطاقة الحمراء لنفس اللاعب؛ نتيجة إشهار البطاقة الصفراء الثانية لدخول بمرفقه بتهور على لاعب الترجى فى الدقيقة 56، وإنذار للاعب الترجى إلياس شتى فى الدقيقة 52؛ لتعطيل الهجوم الواعد، وإنذار لإمام عاشور لاعب الزمالك؛ لدخوله بتهور فى الدقيقة 92.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول: تعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 40, 61 بشكل صحيح.

المساعد الثانى: أشار على حالة تسلل وحيدة فى الدقيقة 32 بتقدير صحيح وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 54 بشكل صحيح.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.