شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مبكر للأهلي .. إصابة محمود وحيد وياسر إبراهيم بديلا له "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمود وحيد، لاعب فريق الاهلي، فى الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بعض تعرضه للإصابة ومشاركة ياسر إبراهيم بديلا له في المباراة التي تجمع الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب المقامة حاليا باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلا من :محمد الشناوي، بدر بانون ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ووالتر بواليا‏.

وكان بيتسو موسيماني قد أكد أن مباراة فيتا كلوب مهمة للغاية من أجل حسم الصعود لدوري الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، خاصة أننا نلعب على ملعبنا ونتوقع الفوز، ولكن ليست بسهولة، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا.

وقال موسيماني، إن فريق فيتا كلوب فريق صعب ومعهم صديقي فلوران ابيجي، وهم فازوا في آخر مباراة بينما نحن خسرنا، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف المدير الفني للقلعة الحمراء: هدفنا جعل نادينا وجماهيرنا في حالة مزاجية جيدة وستتحقق بالفوز اليوم، ودائما كانت لدينا مشكلة في الغيابات وفي مرحلة ما كان هناك 11 لاعبا غائبين منهم 7 كورونا و4 إصابات وفي مباراة المريخ عانينا من غيابات ولم نحمل الغيابات مسؤولية الخسارة، ونحاول الأداء بنظام مختلف عن أي فريق آخر ولعبنا 3 مباريات في 9 أيام بكأس العالم للأندية، وكانت مباريات قوية في وقت قصير ولم نعترض على ذلك.

وتابع: نتحفظ في مسألة الاخلاق ونحب كل اللاعبين، وعندما يخرج لاعب عن النظام لا بد من الحفاظ على أخلاقيات الفريق ونجعل غرفة الملابس جيدة ولا نخسر الفريق بسبب شخص واحد، ولا يوجد لاعب تعرض للإصابة أو لكورونا، وأى لاعب لا يشارك لا يؤثر على الفريق لأنه يكسب بشكل مستمر، ولكن الأهم الالتزام والأخلاقيات، والفريق أكبر من اي شخص وهذه مبادئ الأهلي من قبل القدوم إلى هنا.

واختتم أنه يرفض التعليق على ما ذكره الفيفا بشأن ضعف مستوى التنافسية في الدوري المصري لسيطرة الأهلي على غالبية الألقاب، وأنه بحاجة للفوز على فيتا كلوب من أجل تحسن مستوى أداء الأهلي.