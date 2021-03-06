شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: كهربا لاعب مميز.. والأهلي دائمًا لا يقف على أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، عن أن محمود كهربا من اللاعبين المميزين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، ولكن الأهلي دائمًا لا يقف على أحد، مهما كان حجم هذا اللاعب.

قال عادل في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا المقامة حاليًا باستاد القاهرة، إن محمود كهربا لاعب مميز وغيابه عن الأهلي خسارة بالطبع، ولكن الأهلي لا يقف على غياب أي فرد، وقادر على تحقيق الفوز في غياب أكثر من لاعب.

الأهلي أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهرًا بسبب عدم الالتزام قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة نتيجة اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسيًا عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

انطلقت مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وبدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من :محمد الشناوى، بدر بانون ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ووالتر بواليا‏.