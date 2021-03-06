الأهلي يوضح التشخيص المبدئي لإصابة محمود وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، إن محمود وحيد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسوف يجري أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الجهاز الفني تبديلًا مبكرًا بخروج وحيد والدفع بياسر إبراهيم، مع إجراء تعديل فني في الملعب بإشراك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.

وعانى الأهلي على مستوى المدافع الأيسر بعدما خسر خدمات علي معلول لاعب المنتخب التونسي أثناء المشارك في كأس العالم للأندية.