الأهلي يوضح التشخيص المبدئي لإصابة محمود وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
صرح أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، إن محمود وحيد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسوف يجري أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.
وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى الجهاز الفني تبديلًا مبكرًا بخروج وحيد والدفع بياسر إبراهيم، مع إجراء تعديل فني في الملعب بإشراك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.
وعانى الأهلي على مستوى المدافع الأيسر بعدما خسر خدمات علي معلول لاعب المنتخب التونسي أثناء المشارك في كأس العالم للأندية.