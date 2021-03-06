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إدارة الزمالك تدرس عدة خيارات لتصحيح المسار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الانعقاد لدراسة أحوال الفريق عقب الخسارة من الترجي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسقط فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "حمادي العقربي" ضمن حسابات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار الانعقاد بالتنسيق مع اللواء عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس على رأس البعثة.

وتهدف اللجنة لدراسة الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة: الترجي (7 نقاط) - مولودية الجزائر (5 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - توينجيت (نقطة).

ومن المقرر أن يستقبل الزمالك منافسه الترجي في 16 من الشهر الجاري ضمن الجولة الرابعة، حيث ليس أمام ابناء ميت عقبة سوى الفوز من أجل إنعاش أمالهم نحو التأهل لدور ربع النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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