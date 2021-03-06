بيراميدز يتجاوز الأهلي ويتقدم لوصافة الدوري بانتصار على أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي بيراميدز فوزًا على حساب أسوان بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة 15 من دوري We المصري.

ونجح نادي بيراميدز في الوصول لهدف التقدم بعد مرور ست دقائق فقط من اللقاء عن طريق رمضان صبحي، الذي سدد كرة أرضية في الزاوية اليسرى لعمر رضوان بعدما نفذ ركلة جزاء حصل عليها فريقه.

وسجل محمود حمادة ثاني أهداف بيراميدز في الدقيقة 83 من اللقاء بعدما تلقى كرة عرضية عالية من إسلام عيسى، ليحولها بالرأس نحو أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حارس أسوان.

وبهذه النتيجة يكون رصيد بيراميدز قد ارتفع إلى النقطة 25 ليتقدم إلى وصافة ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة أمام الأهلي صاحب المركز الثالث، وخلف الزمالك المتصدر بخمس نقاط.

ولعب بيراميدز 15 مباراة حتى الآن في عمر المسابقة، بينما خاض الأهلي 10 مباريات فقط مقارنة بالزمالك الذي لعب 13 مباراة.

وتجمد رصيد أسوان عند النقطة 17 ليظل في المركز 12 بترتيب الدوري بفارق 7 نقاط أمام الإسماعيلي الذي يتواجد في أولى مراكز صراع الهبوط.