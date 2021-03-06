"أيامه معدودة".. وائل جمعة يهاجم كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمود عبد المنعم "كهربا" بعد قرار النادي الأحمر بإيقاف اللاعب لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنيه.

جمعة قال في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" :"كهربا يقوم بتصرفات لا تليق بالنادي الأهلي، اللاعب مثل كهربا لن يستمر في الملاعب كثيرًا".

وتابع :"التاريخ هو من يرد لا يوجد لاعب في الأهلي يخرج عن النص والمألوف ويستمر، النجم هو الفريق والجماهير تعشق النادي واسمه وليس اللاعب".

وواصل جمعة هجومه :"في مباراة المريخ افتعل كهربا مشكلة وكان من الممكن أن يطرد، الطفل لا يتحكم في تصرفاته وتصرفات كهربا طفولية".

وأنهى :"شخصية كهربا متقبلة، وأيامه معدودة في الكرة وليس في الأهلي فقط".

وكان النادي الأهلي أعلن مؤخرًا إبعاد كهربا عن المشاركة في التدريبات لمدة شهر مع عقوبة مالية تقدر بـ200 ألف جنيه دون الإعلان عن سبب العقوبة.

جدير بالذكر أن اللاعب غاب عن مباراة فيتا كلوب في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.