4 نقاط أخرى قد تكفي.. كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

خسر الزمالك أمام الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليمر نصف عمر المرحلة الأهم من المسابقة الأهم قاريًا دون أن يحقق وصيف النسخة الماضية أي انتصار.

وبعد انتهاء الجولة أصبح ترتيب المجموعة الرابعة كما يلي:

1- الترجي - 7 نقاط

2- مولودية الجزائر - 5 نقاط

3- الزمالك - نقطتين

4- توينجيت - نقطة واحدة.

وستكون المباريات المتبقية كما يلي:

الجولة الرابعة:

الزمالك ضد الترجي

مولودية الجزائر ضد توينجيت

الجولة الخامسة

مولودية الجزائر ضد الزمالك

توينجيت ضد الترجي

الجولة السادسة

الزمالك ضد توينجيت

الترجي ضد مولودية الجزائر

3 انتصارات

- يستطيع الزمالك أن يتأهل وهو في الصدارة دون النظر لأي نتائج أخرى إذا تمكن من الفوز في المباريات الثلاث المتبقية وحتى إذا فاز مولودية الجزائر هو الآخر أمام الترجي وتوينجيت فسيكون التفوق لوصيف إفريقيا في المواجهات المباشرة مع امتلاك كل منهما لـ11 نقطة، والترجي سيمتلك 10 نقاط فقط.

- في حالة فوز الزمالك بالمباريات الثلاث وتعادل الترجي في مباراة أخرى بخلاف خسارته من الزمالك (2-0) يستطيع الزمالك أن يتأهل في صدارة المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة مع الترجي.

فوزان وتعادل

- في حالة الفوز من جانب الزمالك على الترجي وتوينجيت، مع تعادل مولودية الجزائر أمام توينجيت والترجي والزمالك، يتأهل الزمالك إلى ربع النهائي مباشرة.

- في حالة تعادل الزمالك مع الترجي وتعادل مولودية الجزائر مع توينجيت يستطيع الزمالك أيضًا التأهل في حالة الفوز في المباراتين المتبقيتين بأي نتيجة.

- في حالة الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة يتأهل الزمالك بشرط التعادل مع الترجي أو المولودية

فوز وهزيمة وتعادل

- يستطيع الزمالك التأهل بتعادل وفوز فقط؛ إذا خسر من الترجي، وفاز على مولودية الجزائر، وتعادل مع توينجيت فيصبح رصيده 6 نقاط، وفي الجانب الآخر يخسر مولودية الجزائر المباريات الثلاث ويبقى بخمس نقاط، أما توينجيت فيفوز على المولودية ويتعادل مع الزمالك ويخسر من الترجي ويتوقف عند 5 نقاط.