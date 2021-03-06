الأهلي يفرط في الفوز ويكتفي بالتعادل أمام فيتا كلوب بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره فيتا كلوب، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم فيتا كلوب بالهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب مكابي ليليبو.

وتعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة 69، قبل أن يتمكن مروان محسن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وتعادل ريكي تولينجا لفريق فيتا كلوب في الدقيقة80، مستغلا ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد عمرو السولية لاعب الأهلي.

وبتلك النتيجة، رفع فيتا كلوب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وخلفه الأهلي بنفس عدد النقاط في المجموعة التي يتصدر ترتيبها سيمبا التنزاني.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.‏

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.

خط الهجوم: والتر بواليا‏.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر.

ملخص المباراة.

وفي الشدقيقة 2 كان هناك خطأ لصالح ديانج في وسط الملعب، أعقبه خطأ لصالح لاعب فيتا كلوب ضد والتر بواليا بجوار خط التماس في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 5، سقط اللاعب محمود وحيد مصابصا في أرض الملعب بعد تدخل أحد لاعبي فريق فيتا كلوب ضده، ليدخل الجهاز الطبي للأهلي إلى أرض الملعب.

وخرج محمود وحيد مصابا في الدقيقة 9، ليقرر المدرب موسيماني الدفع بياسر إبراهيم بدلا من اللاعب المصاب، ويلعب أيمن أشرف كظهير أيسر ويدخل ياسر للتواجد في قلب الدفاع بجوار بدر بانون.

الدقيقة 14.. أهدر اللاعب مجدي أفشة أفشة عرضية من أيمن أشرف حولها أفشة بضربة رأس قوية يتصدى لها حارس فيتا كلوب ثم ينجح السولية في الحصول على ركنية بعد ذلك.

وبعد دقيقتين عاد أفشة ليهدر فرصة أخرى بعد عرضية من ديانج بصورة رائعة تصل عند أفشة يستلمها ويسدد الكرة أرضية تخرج على يسار حارس فيتا كلوب لتضيع فرصة هدف ثاني على الأهلي.

وأرسل محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 18 داخل منطقة الجزاء يخرجها مدافع فيتا كلوب إلى خارج الملعب.

وجاءت أولى هجمة خطيرة لفريق لفيتا كلوب في الدقيقة25، بعد كرة مقطوعة من أفشة ينطلق بها لاعب فيتا كلوب ويمرر أرضية يسددها لاعب فيتا بوجه القدم تخرج بعيدة عن مرمى الشناوي الى خارج الملعب.

وأهدر والتر بواليا فرصة للأهلي في الدقيقة 27، مستغلا عرضية من أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء قابلها بواليا بضربة رأس قوية تخرج أعلى مرمى فيتا كلوب الى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف على الأهلي.

وعلى عكس سير المباراة، سجل فريق فيتا كلوب الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب ماكابي ليليبو.

وفي الدقيقة 44، سدد مجدي أفشة كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى فيتا كلوب تصدى لها ببراعة ويبعد الكرة عن مرماه.

ومع بداية الشوط الثاني وعقب مرور دقيقتين أرسل محمد هاني عرضية صدى لها دفاع فيتا كلوب لكنه لم تجد متابعة هجومية من لاعبي الأهلي بعد ذلك، أعقبها عرضية أخرى لنفس اللاعب داخل منطقة الجزاء تعامل معها أفشة بصورة سيئة وصلت سهلة عند دفاع فيتا ثم احتسب احلكم خطأ لصالح الدفاع ضد أجايي.

وفي الدقيقة 50..واليا يهدر انفراد بعد تمريرة بينية خلف دفاعات فيتا كلوب ينطلق بها بواليا لكنه يهدرها بغرابة بعد أن سددها بيسراه قوية اعلى المرمى.

وتألق حارس فيتا كلوب في الدقيقة 55، بعد سديدة قوية من حسين الشحات جاءت في منتصف المرمى يتصدى لها حارس فيتا كلوب.

وقرر موسيماني الدفع بالثنائي محمد شريف وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 56 بدلا من حسين الشحات ووالتر بواليا.



وسجل اللاعب محمد شريف هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 69، بعد تسديدة من أجايي التي ارتدت من القائم ليعود شريف ويسكنها في الشباك.

وبعد دخول مروان محسن كبديل لديانج، استطاع ترجمة عرضية من الجانب الأيمن ليحولها لهدف ثاني للأهلي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 سجل ريكي تولينجا التعادل لفريق فيتا كلوب بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد عمرو السولية لاعب الأهلي.