باتشيكو: تفاصيل صغيرة أطاحت بنا أمام الترجي.. ولم نخسر شيئًا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، أن هزيمة فريقه أمام الترجي التونسي، اليوم السبت، بدوري أبطال أفريقيا جاءت بسبب ما وصفه بـ"تفاصيل صغيرة".

وأشار باتشيكو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الهزيمة أمام الترجي التونسي لا تعني خروج فريقه من النسخة الجارية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو: "الشوط الأول كان الاستحواذ أكثر للزمالك وسيطرنا على معظم أوقاته، عندما فقدنا تركيزنا لأول مرة تلقينا هدفًا ولكننا نجحنا في الرد بالتعادل".

وأضاف: "المباراة كانت متكافئة والفرص متساوية بين الفريقين بعد هدف التعادل، كان لدينا طموح للفوز لأننا نمتلك تاريخا كبيرا في البطولات الأفريقية، ولذلك لم يكن يصح أن ننهي الشوط الأول بمنح الترجي ركلة جزاء".

وأردف: "في هذه اللحظة كان علينا أن نكون أكثر تنظيمًا، من الطبيعي أن تكون الأمور أصعب بعد تعرض أبو الفتوح للطرد، وعلي أن أشكر اللاعبين على أداءهم حتى نهاية اللقاء".

وأوضح: "خسرنا المباراة بسبب جزئيتين صغيرتين جدًا، ومن الطبيعي أن يستغل الترجي هذه الأمور".

واختتم: "لم نفقد أمل التأهل في البطولة، لم نخسر أي شيء حتى الآن، وسنحقق نتائج أفضل في اللقاءات المقبلة".

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام الترجي بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء شهد طرد أحمد أبو الفتوح خلال الشوط الثاني.