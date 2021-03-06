مدرب الترجي: طرد لاعب الزمالك سهل مهمتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي على فوز فريقه أمام الزمالك، بنتيجة 3 أهداف لهدف في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة نقص عددي في صفوف الزمالك بعد طرد أحمد أبو الفتوح في الدقيقة 57 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن فريقه قدم مباراة بطولية أمام الزمالك وجميع اللاعبين أظهروا روح عالية في أرض الملعب.

وأضاف، أنه فريقه كان له سوابق لصالح الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي ولم يكن الفريق وقتها في أفضل حالاته.

وأوضح، أن الترجي كان حاضرا بقوة في مباراته أمام الزمالك، وكان يعلم أن الفريق الأبيض له طريقته الخاصة في الاستحواذ على الكرة وهذا الأمر كان يقلقه، لذلك أجرى بعض التعديلات.

وتابع: " دخلنا في الشوط الثاني بكل قوة والبطاقة الحمراء التي حصل سهلت علينا المهمة، وقدمنا مباراة بطولية".

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة: الترجي (7 نقاط) - مولودية الجزائر (5 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - توينجيت (نقطة).

ومن المقرر أن يستقبل الزمالك منافسه الترجي في 16 من الشهر الجاري ضمن الجولة الرابعة، حيث ليس أمام ابناء ميت عقبة سوى الفوز من أجل إنعاش أمالهم نحو التأهل لدور ربع النهائي.