هيثم فاروق: الزمالك بلا قائد.. وانسحاب توينجيت قد يكون الأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عن حزنه من غياب القائد في الفريق الأبيض بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن فرص التأهل إلى ربع النهائي لا تزال قائمة.

وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الترجي في رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري الأبطال، ليتجمد رصيد الفريق الأبيض عند نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

وقال فاروق، في تصريحات بعد المباراة: "البعض قد يتصور أن حلم الكونفدرالية قد يتكرر مجددا، لكن الفارق أنك تلعب الآن مع فرق متمرسة، الوضع صعب والمستوى لا يطمئن، لكن لا يزال الأمل موجودا".

وأضاف: "عصبية أحمد فتوح كانت واضحة ولا أفهم سببها، وكان يجب على المدرب جايمبي باتشيكو أن يتحدث معه من أجل تهدئته، وكان لا بد من استبداله بعد حصوله على البطاقة الصفراء الأولى بعد هدفه".

وأكمل: "من الواضح عدم وجود قائد في أرضية الملعب يُسمع إلى كلامه، كل لاعب كان يلعب بمزاجه والكل يعترض على الآخر، والمباراة كانت صعبة للغاية بعد الهدف الثالث، وأصبحت العودة مستحيلة بعد الطرد".

وأتم هيثم فاروق قائلا: "جميعنا مسؤولون عما يحدث في الزمالك، سواء لاعبين أو مسؤولين أو اداريين أو حتى الجماهير، لكن التأهل ليس مستحيلا ولا تزال الفرص قائمة، وانسحاب توينجيت السنغالي قد يكون الأمل".