مولودية الجزائر يهزم توينجيت بصعوبة ويزيد أوجاع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

حقق فريق مولودية الجزائر الفوز على مضيفه توينجيت السنغالي بهدف دون رد في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

عبد النور بالخير تقدم مبكرًا للضيوف في الدقيقة 16 لتفشل بعدها كل محاولات توينجيت السنغالي في العودة للمباراة.

وجاءت نتيجة هذه المباراة لتزيد أوجاع فريق الزمالك والذي خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ضمن نفس الجولة أمام الترجي التونسي.

وبعد هذه المباراة ارتفع رصيد مولودية الجزائر إلى النقطة 5 فيما توقف رصيد توينجيت عند نقطة وحيدة.

الترجي أصبح على رأس المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ومن بعده المولودية برصيد 5 نقاط ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وتوينجت رابعًا برصيد نقطة واحدة.