بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس ولاتسيو”، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 26 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس ولاتسيو على قناة بي ان سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي اليمني”حسن العيدروس”، كما ينقل على سكاي سبورت سيريا آ.

وتقام مواجهة يوفنتوس ولاتسيو على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “دافيدي ماسا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

حقق يوفنتوس فوزًا كان في أمس الحاجه إليه في الدوري الايطالي، وجاء على حساب سبيزيا في الجولة الماضية بنتيجة (3-0)، ويستقبل لاتسيو اليوم على أليانز ستاديوم الذي لم يخسر عليه في آخر 6 مباريات تنافسية، كما حافظ على نظافة شباكه في تلك المباريات الستة.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن الثالث “لاتسيو”، وبفارق 4 نقاط عن الثاني “ميلان”، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “الانتر”.

وجمع يوفنتوس 46 نقطة في رصيده، جمعها من 14 انتصارًا، و7 تعادلات، وخسر في 3 مناسبات، وسجل لاعبوه 48 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة كأقوى خط دفاع في الدوري الايطالي حتى الآن، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام “نابولي”.

في المقابل، كان لدى لاتسيو المزيد من الوقت للاستعداد لمواجهة يوفنتوس بعد تأجيل مباراته ضد تورينو في الجولة الماضية، ولكن بخسارتين من مبارياته الثلاث السابقة جعلته يبتعد عن المراكز الستة الأولى.

ويقبع لاتسيو في المركز السابع بجدول الترتيب وفي رصيده 43 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السادس “نابولي”، وبفارق 4 نقاط صاحب المركز الرابع “روما”.

يوفنتوس 1-1 لاتسيو

الدوري الايطالي (الجولة 25)

ملعب أليانز ستاديوم

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