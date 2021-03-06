فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي

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شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 26، والتي يستضيفها ملعب أليانز ستاديوم.
حقق يوفنتوس فوزًا كان في أمس الحاجه إليه في الدوري الايطالي، وجاء على حساب سبيزيا في الجولة الماضية بنتيجة (3-0)، ويستقبل لاتسيو اليوم على أليانز ستاديوم الذي لم يخسر عليه في آخر 6 مباريات تنافسية، كما حافظ على نظافة شباكه في تلك المباريات الستة.
ويتواجد يوفنتوس في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن الثالث “لاتسيو”، وبفارق 4 نقاط عن الثاني “ميلان”، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “الانتر”.
وجمع يوفنتوس 46 نقطة في رصيده، جمعها من 14 انتصارًا، و7 تعادلات، وخسر في 3 مناسبات، وسجل لاعبوه 48 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة كأقوى خط دفاع في الدوري الايطالي حتى الآن، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام “نابولي”.
في المقابل، كان لدى لاتسيو المزيد من الوقت للاستعداد لمواجهة يوفنتوس بعد تأجيل مباراته ضد تورينو في الجولة الماضية، ولكن بخسارتين من مبارياته الثلاث السابقة جعلته يبتعد عن المراكز الستة الأولى.
ويقبع لاتسيو في المركز السابع بجدول الترتيب وفي رصيده 43 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السادس “نابولي”، وبفارق 4 نقاط صاحب المركز الرابع “روما”.
هدف تقدم لاتسيو “كوريا”
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