فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 26، والتي يستضيفها ملعب أليانز ستاديوم.

حقق يوفنتوس فوزًا كان في أمس الحاجه إليه في الدوري الايطالي، وجاء على حساب سبيزيا في الجولة الماضية بنتيجة (3-0)، ويستقبل لاتسيو اليوم على أليانز ستاديوم الذي لم يخسر عليه في آخر 6 مباريات تنافسية، كما حافظ على نظافة شباكه في تلك المباريات الستة.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن الثالث “لاتسيو”، وبفارق 4 نقاط عن الثاني “ميلان”، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “الانتر”.

وجمع يوفنتوس 46 نقطة في رصيده، جمعها من 14 انتصارًا، و7 تعادلات، وخسر في 3 مناسبات، وسجل لاعبوه 48 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة كأقوى خط دفاع في الدوري الايطالي حتى الآن، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام “نابولي”.