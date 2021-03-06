نتيجة مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا

تعرف على نتيجة مباراة “الاهلي وفيتا كلوب”، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

انتهي الشوط الاول بتقدم فيتا كلوب بهدف دون مقابل، جاء الهدف فى الدقيقة 41 على عكس سير اللعب تمامًا، مكابي ليليبو مر من جهة أيمن أشرف، ثم سدد كرة قوية أرضية أنقذها محمد الشناوي لترتد إلى ليليبو من جديد دون أي تدخل من الدفاع وسدد في الشباك الفارغة.

تعرض الاهلي لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام “سيمبا” بهدفٍ مقابل لا شيء، وقبل ذلك انتصر في مباراته الأولى أمام المريخ بثلاثية نظيفة.

بينما اكتسح نادي فيتا كلوب فريق المريخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر الفريق الكونغولي في الجولة الأولى أمام سيمبا بنتيجة (1-0).

ويدخل الاهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن ضيفه “فيتا كلوب” الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما يحتل فريق سيمبا الصدارة برصيد 6 نقاط ويأتي فريق المريخ في المركز الرابع والأخير برصيد خال من النقاط.

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