فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا

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شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة “الاهلي وفيتا كلوب”، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.
تعرض الاهلي لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام “سيمبا” بهدفٍ مقابل لا شيء، وقبل ذلك انتصر في مباراته الأولى أمام المريخ بثلاثية نظيفة.
بينما اكتسح نادي فيتا كلوب فريق المريخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر الفريق الكونغولي في الجولة الأولى أمام سيمبا بنتيجة (1-0).
ويدخل الاهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن ضيفه “فيتا كلوب” الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما يحتل فريق سيمبا الصدارة برصيد 6 نقاط ويأتي فريق المريخ في المركز الرابع والأخير برصيد خال من النقاط.
هدف تقدم فيتا كلوب
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