فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة “الاهلي وفيتا كلوب”، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

تعرض الاهلي لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام “سيمبا” بهدفٍ مقابل لا شيء، وقبل ذلك انتصر في مباراته الأولى أمام المريخ بثلاثية نظيفة.

بينما اكتسح نادي فيتا كلوب فريق المريخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر الفريق الكونغولي في الجولة الأولى أمام سيمبا بنتيجة (1-0).