نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني

تعرف على نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 24 من الدوري الالماني، والتي يستضيفها ملعب أليانز أرينا.

قلب بايرن ميونيخ تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز مثير 4-2، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا.

وكان لايبزج اعتلى الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه فرايبورج 3 /صفر لكن النادي البافاري عاد لموقعه المفضل سريعا بعد الفوز المثير على دورتموند بفضل التألق الكبير للقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

ورفع بايرن رصيده في صدارة ترتيب جدول البوندسليجا إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزج الوصيف وتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس.

وتقدم المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بهدفين مبكرين لدورتموند في الدقيقتين الثانية والتاسعة.

ورد ليفاندوفسكي بهدفين لبايرن، الأول جاء في الدقيقة 26 ثم الهدف الثاني جاء من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وقبل دقيقتين من النهاية أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثالث لبايرن ثم أكد ليفاندوفسكي تفوق بايرن بتسجيل الهدف الثالث له والرابع للنادي البافاري في الوقت بدل الضائع.

وأصبح المهاجم البولندي يملك 31 هدفا قبل عشر جولات من نهاية الدوري، ويطارد الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي أحرز 40 هدفا في الدوري خلال موسم 1971-1972.

وعاد بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات بطريقة وحشية، حيث عوض الخسارة أمام فرانكفورت في الدوري الالماني بفوزه فريق كولن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية، تخللها فوزه على لاتسيو بنتيجة (4-1) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستعاد بوروسيا دورتموند عافيته هو الآخر، بتحقيقه انتصارين متتاليين في الدوري الالماني، كما فاز على اشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

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