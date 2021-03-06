- 1/2
- 2/2
شاهد بث مباشر كورة لايف لمباراة “برشلونة واوساسونا” في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الاسباني.
ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة واوساسونا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي البحريني “خالد الحدي”، كما ينقل على قناة لاليجا تي ڤي بار.
ويدير اللقاء الحكم الاسباني “غويلرمو كوادرا فرنانديز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.
يستقبل نادي اوساسونا نظيره برشلونة على ملعب أل سادار، وعينه على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الاسباني بعد فوزه في الجولة الماضية أمام “ديبورتيفو ألافيس”.
وابتعد نادي اوساسونا بهذا الانتصار عن منطقة الهبوط بفارق 6 نقاط، وفي رصيده 28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، و7 تعادلات، بينما فقد 33 نقطة بخسارته في 11 مباراة.
في المقابل، يدخل برشلونة المباراة منتشيًا بتحقيق ريمونتادا تاريخية على “اشبيلية” في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، فبعد خسارته بهدفين نظيفين في الذهاب، عاد ليحقق الفوز بنتيجة (3-0) على ملعب الكامب نو منتصف الأسبوع الماضي، ليتأهل لمواجهة “اثلتيك بيلباو” في المباراة النهائية.
ولم يعرف برشلونة الخسارة في آخر 14 مباراة لعبها في الدوي الاسباني، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 3 لقاءات، ويتواجد البرسا في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق الأهداف عن الثالث “ريال مدريد”، ويفصله 5 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد” الذي يمتلك مباراة مؤجلة امام “اثلتيك بيلباو”.
..
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | شاهد برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني “كورة لايف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.