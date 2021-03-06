فيديو يوتيوب |شاهد اهداف مباراة الجزيرة وشباب الاهلي دبي في الدوري الاماراتي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الجزيرة وشباب الاهلي دبي، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 19 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

أفلت فريق الجزيرة من خسارة محققة في صدارة دوري الخليج العربي الإماراتي وتعادل بصعوبة مع ضيفه شباب الأهلي دبي بهدف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ورفع الجزيرة رصيده في الصدارة عند 41 نقطة متفوقا بنقطتين على بني ياس الوصيف ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف لشباب الأهلي في الدقيقة 60 وخطف الصربي ميلوس كوزانوفيتش هدف التعادل القاتل للجزيرة في الوقت بدل الضائع.

وأنهى شباب الاهلي دبي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماجد حسن أحمد في الدقيقة 89.

ويعيش نادي شباب الاهلي دبي أزهى فتراته هذا الموسم تحت قيادة المدرب “مهدي علي”، كما هو الحال لفريق الجزيرة الذي يتصدر جدول الترتيب.

ولم يعرف نادي شباب الاهلي دبي الخسارة في آخر 15 مباراة في جميع المسابقات، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل في 4، فيما لم يخسر الجزيرة في آخر 4 مباريات، فاز في 3، وتعادل مرة واحدة.

ويعتبر الجزيرة وشباب الاهلي دبي الأكثر حصدًا للنقاط، خلال الدور الثاني من الدوري الاماراتي هذا الموسم، بجمع 15 نقطة لكل منهما.

ويمتلك الفريقان أقوى خط هجوم في الدوري الاماراتي هذا الموسم حتى الآن، حيث سجل الجزيرة 48 هدفًا وشباب الاهلي دبي 39 هدفًا.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم شباب الاهلي “كارلوس ادواردو”

هدف تعادل الجزيرة “كوسانوفيتش” 1-1

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