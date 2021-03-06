بث مباشر | شاهد الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا “يلا شوت”

شاهد بث مباشر يلا شوت لمباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وينقل بث مباشر الأهلي وفيتا كلوب على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونيكت.

وتقام مواجهة الأهلي وفيتا كلوب على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد الأهلي المصري، وفيتا كلوب الكونغولي في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من، المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

تعرض الأهلي لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام “سيمبا” بهدفٍ مقابل لا شيء، وقبل ذلك انتصر في مباراته الأولى أمام المريخ بثلاثية نظيفة.

بينما اكتسح نادي فيتا كلوب فريق المريخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر الفريق الكونغولي في الجولة الأولى أمام سيمبا بنتيجة (1-0).

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن ضيفه “فيتا كلوب” الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط، بينما يحتل فريق سيمبا الصدارة برصيد 6 نقاط ويأتي فريق المريخ في المركز الرابع والأخير برصيد خال من النقاط.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة فيتا كلوب عودة “حسين الشحات” بعد انتهاء عقوبة الإيقاف من قبل الكاف، فيما يغيب كل من “وليد سليمان، وعلى معلول” للإصابة، بالإضافة إلى محمود كهربا المستبعد لأسباب تأديبية.

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