خسارة ثانية توالياً لإشبيلية قبل استحقاقه القاري

المنامة - ياسر ابراهيم -

فوّت إشبيلية مرّة أخرى فرصة تضييق الخناق على عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بسقوطه أمام مضيفه إلتشي 1-2 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.



وتجمد رصيد النادي الأندلسي الذي سقط للمباراة الثانية توالياً في الليغا، عند 48 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن كل من ريال مدريد وبرشلونة.



ودخل إشبيلية المواجهة بعد خيبة خروجه من نصف نهائي كأس إسبانيا منتصف الأسبوع عندما فرّط بتقدمه 2-صفر ذهاباً على أرضه أمام برشلونة قبل أن يخسر بثلاثية نظيفة بعد التمديد على ملعب "كامب نو".



وكان فريق المدرب خولن لوبيتيغي سقط أيضاً في المرحلة السابقة من الليغا الاسبوع الفائت أمام النادي الكاتالوني على أرضه في ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" بهدفين نظيفين.



وحاول إشبيلية أن يتحضر بطريقة أفضل لمباراته في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بعد أن سقط ذهاباً 2-3.



وتقدم إلتشي نادي مقاطعة فالنسيا عبر راوول غوتي غير المراقب بتسديدة من داخل المنطقة على يسار الحارس الدولي البولندي توماس فاتشليك بعد تمريرة من فيدل (70).



وضاعف الأرجنتيني غيدو كاريو برأسية إثر عرضية من أنطونيو باراغان حيث تجاوزت الكرة خط المرمى بقليل أكدها حكم الفيديو المساعد (76).



وقلّص الهولندي لوك دي يونغ الفارق عبر رأسية اثر عرضية من الأرجنتيني ماركوس أكونيا (90).



وانتصر قادش بهدف دون رد على إيبار حمل توقيع ألفارو نيغريدو (40) في مباراة شهدت إضاعة حارس إيبار الصربي ديمتروفيتش لركلة جزاء (57).

المصدر: فرانس برس