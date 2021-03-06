شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يشارك بدلًا من محمود وحيد المصاب في لقاء الأهلي أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الأهلي لأزمة فنية داخل المستطيل الأخضر خلال اللقاء الذي يخوضه حاليا أمام فيتا كلوب بعد إصابة محمود وحيد في في الخمس دقائق الأولى من عمر اللقاء.

بدأ الأهلي الشوط الأول بمحاولة الضغط على لاعبي فيتا كلوب لتسجيل هدف مبكر وإرباك حسابات الفريق الضيف ولكن لم تسير الأمور في أول عشر دقائق كما يريد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وعند الدقيقة الخامسة زادت معاناة موسيماني في الجبهة اليسرى بعدما أصيب محمود وحيد، مما أجبر المدرب الجنوب أفريقي بإشراك ياسر إبراهيم وإدخال أيمن أشرف في الجناح الأيسر.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادى الأهلى أعلن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة فيتا كلوب، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي‏

خط الدفاع: بدر بانون - محمد هاني - أيمن أشرف - محمود وحيد‏

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي

خط الهجوم: والتر بواليا

وجلس على دكة البدلاء: علي لطفي - أحمد رمضان بيكهام - مروان محسن - محمد شريف - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر