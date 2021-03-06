شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مكسبي تعلن خبرًا جيدًا قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب فى دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مجموعة قنوات مكسبي خبرا جيدا قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم والتى تقام على استاد القاهرة مساء اليوم، بعد أن سبق وأعلنت قبل ساعات عما وصفته بأنه سرقة قناة مكسبي العامة وأنها تعمل على استرجاعها.

وكشفت القناة قبل لحظات من موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب عن استرجاع قناة فيتا كلوب العامة، وقالت القناة إنه تم استرجاع قناة مكسبي وإن القناة تعود للبث من جديد وإنها تعمل الآن بنجاح وبجودة جيدة.

وقدمت قناة مكسبي TV اعتذارًا للجمهور عن توقف البث، قائلة: نعتذر للمشاهدين ومتابعي قناة مكسبي TV، مضيفة نتمني ألا يحدث ذلك مرة أخرى.

وأكدت مجموعة قنوات مكسبي أنه سيتم إطلاق قناة مكسبي سبورت اليوم، قائلة: عند وعدنا سيتم إطلاق باقة قنوات مكسبي سبورت اليوم وسيتم الإعلان عن التردد اليوم.

وكانت قناة مكسبي الفضائية أصدرت بيانًا قالت فيه إنه «تمت سرقة قناة مكسبي العامة من جانب أحد الأشخاص يحمل الجنسية الأردنية، وإن ذلك طعمًا في النجاح الذي حققته».

وأعلنت إدارة مجموعة قنوات مكسبي قبل أيام عن وجود عطل قناة مكسبي العامة، وثم أعلنت عن تشغيلها بعد اليوم ثم بعد ساعات أعلنت قناة مكسبي عن سرقة القناة.

تردد قناة مكسبي الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات -- تردد القناة: 11411 -- الاستقطاب: أفقي -- معدل الترميز: 27500 -- معدل التصحيح 4/3 ..

انتظروا الإعلان عن تردد قناة مكسبي سبورت 1 و2

أكدت مجموعة قنوات مكسبي عن الإعلان عن تردد قناة مكسبي سبورت الليلة، ويأمل مشجعي النادي الأهلي إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم وهو ما لم تعلن عنه القناة حتى الآن.

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بيان مجموعة قنوات مكسبي عن قناة مكسبي سبورت 1 و2

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