شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يعادل إنجاز رومينيجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، رقمًا مميزا بعد مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 24 للبوندسليجا.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد خاض نوير مباراته الرسمية رقم 422 مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات، ليتساوى مع كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي الحالي للنادي البافاري.

وانتهى الشوط الأول من قمة الكرة الألمانية بالتعادل 2-2، حيث تقدم إيرلينج هالاند لدورتموند بهدفين، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي هدفي بايرن.