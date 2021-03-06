شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب أحمد فتوح بعد الخسارة من الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز توقيع عقوبة مالية على أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعد الخسارة من الترجي.

وتعرض الزمالك للخسارة 3/1 من الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما، السبت، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لدوري المجموعات ببطولة أفريقية الحالية.

وتلقي أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك الكارت الأصفر مرتين، ما تسبب في طرده من المباراة وإكمال الفريق المباراة بعشرة لاعبين، ما أثر على أداء الفريق وخسارته من الترجي.

وتنص لائحة الزمالك على توقيع عقوبة مالية حسبما يراها الجهاز الفني على أي لاعب يحصل على إنذار أو يتم طرده خلال أي مباراة سواء في الدوري أو بطولة دورى أبطال أفريقيا الحالية.

واستقر باتشيكو المدير الفني للزمالك على الدفع بعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق كبديل لأحمد فتوح في مباراة الترجي التونسي المقبلة التي ستقام في القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري رابطة أبطال أفريقيا عن الموسم الحالى.

وأحرز أحمد فتوح هدف الزمالك الوحيد قبل خروجه مطرودا من المباراة، مستغلا التمريرة المتقنة لفرجاني ساسي له داخل منطقة جزاء الترجي وعقب إحرازه الهدف حصل على الإنذار الأول بسبب اشتباكه مع لاعبي الترجي دون داعٍ، ما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأصفر في وجهه.

وتستعد بعثة الزمالك لحزم حقائبها ومغادرة تونس عائدة إلى القاهرة بعد انتهاء مهمتها بخوض مباراة الترجي التونسي، والتي تجمد رصيد الفريق بعدها عند نقطتين وبقائه في المركز الثالث بترتيب جدول المجموعة.