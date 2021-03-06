شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم أسوان بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى فريق بيراميدز بنظيره أسوان في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق بيراميدز على أسوان بنتيجة (2-0).

وسجل رمضان صبحي الهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بينما سجل محمود حماده الهدف الثاني في شباك أسوان في الدقيقة الـ83.

وحصل كل من عبدالعزيز موسى ومحمود شبانة وحمزة مجدي، لاعبي فريق أسوان على بطاقات إنذار، كما حصل كل من رمضان صبحي وشريف إكرامي لاعبي بيراميدز على بطاقات صفراء.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي- أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي- أحمد سامي- أحمد فتحي- نبيل دونجا- رمضان صبحي- إسلام عيسى- دييجو رولان- محمود وادي.