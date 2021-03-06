شكرا لقرائتكم خبر عن «ثلاثية» الزمالك تفكر في الاستقالة بعد السقوط أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، تفكر في الاستقالة والاعتذار للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عدم الاستمرار في منصبهم بعد التعثر الأخير لفريق الكرة الأول وهزيمته الثقيلة أمام الترجي بثلاثة أهداف لهدف.

وقال المصدر إن المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة يفكر في الاستقالة بسبب عدم توافر الدعم اللازم الذي اشترط توفيره من وزير الرياضة للحفاظ على الاستقرار الفني والإداري للفريق وللنادي ككل.

يأتي هذا في الوقت الذي تحدث فيه هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية والمتواجد حاليا في تونس إلى أحد المرافقين له في تونس عن استمرار اللجنة لكنها ستطلب ضمانات من الوزير من أجل الوفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين والجهاز الفني لانتشالهم من هذه الأزمة المالية الطاحنة.

وتعاني اللجنة الثلاثية المؤقتة من قلة الموارد المالية ووجود أزمة مالية تعوقهم عن تنفيذ رؤيتهم.