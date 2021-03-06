شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة عن أزمة كهربا الأخيرة: «مش هيعيش في الأهلي كتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن كثرة أزمات محمود عبدالمنعم كهربا داخل النادي الأهلي ستجعله يبتعد عن الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جمعة خلال تصريحاته المتلفزة، أن كهربا لم يعيش في النادي الأهلي كثيرا بصفة خاصة وفي عالم الكرة بصفة عامة حال استمراره بنفس الأزمات الذي يفتعلها سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجها.

وأكد جمعة أن اسم النادي الأهلي هو الذي يعيش في وجدان الجماهير الحمراء العاشقة لفريقها، الجماهير لاتعشق أبوتريكة أو وعماد متعب أو وائل جمعة، بقدر ما تعشق النادي الأهلي، لذا على كهربا يعلم أنه يلعب داخل النادي الأكبر في القارة السمراء والمصنف عالميا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي تحدث لأول مرة عن أزمة إيقاف محمود كهربا الذي صدر بحقه قرار بالابتعاد عن الفريق لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه.

وقال المدرب الجنوب أفريقي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء بليلة واحدة، النادي الأهلي ليس ضد أحد، نجن نحب جميع اللاعبين ونتمنى أن يقاتل الجميع من أجل الفوز ووضع الأهلي في المقدمة على كافة المستويات سواء المحلية أو الأفريقية أو العالمية.

وأضاف موسيماني تعودنا في الأهلي منذ قديم الأزل أن تسود الأخلاق داخل الفريق وخارجه، وعلى كل حال دائما ما تحدث مشاكل وأزمات داخل الأسرة الواحدة، ولكن في نهاية المطاف لابد أن تعم الأخلاق داخل فريقنا، فهذا ما نشأ عليه الأهلي منذ بداياته.

وعن أزمة الغيابات وتأثيرها على الأهلي خلال لقاء فيتا كلوب أكد مدرب الأهلي نحن قادرون على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة وخاصة مباراة اليوم، الأهلي يعلب بشعار بمن حضر.