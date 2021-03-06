شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم بن شرقي .. 4 لاعبين في الزمالك اشتبكو مع باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يكن أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك آخر اللاعبين الذين دخلوا في صدام مع باتشيكو المدير الفني للزمالك.

وعبر أشرف بن شرقي بصورة غير لائقة على تغييره في الشوط الثاني لمباراة الترجي التونسي التي جرت السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الحالي، وامتد صدامه إلى الاعتراض على مديره الفني داخل غرفة خلع الملابس لولا تدخل العديد من اللاعبين لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.

واعتبر البعض أن ما فعله أشرف بن شرقي هو نهاية شهر العسل بينه والزمالك وأن رحيله عن القلعة البيضاء بات وشيكاً في ظل التأكيدات التي ترددت من منابر إعلامية سعودية حول دخول بن شرقي في مفاوضات مع أحد الأندية السعودية، مستغلاً ثغرة في عقده تعطيه الحق في الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم الحالى.

ودخل بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك في أزمة جديدة مع مديره الفني جايمي باتشيكو.

وخسر الزمالك من الترجي التونسي 3/1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الحالي والتي أقيمت على أرض ملعب استاد رادس في تونس.

واعترض بن شرقي على تغييره في الشوط الثانى من مباراة الترجي والدفع بأسامة فيصل بدلاً منه، ما اعتبره اللاعب تقليلاً من قدراته ولا يتناسب مع أدائه في المباراة خلال الفترة التي لعبها.

يأتي محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك بطلاً للواقعة الثانية عندما اعترض على تغييره في مباراة الإسماعيلي في الدوري وركل زجاجة المياه بقدميه، ما دفع باتشيكو لاستبعاده من جميع المباريات التي تلتها سواء في البطولة الأفريقية أو في بطولة الدوري والتي فسرها مسؤولو الزمالك بأنها بسبب إصابته بكدمه في قدمه في محاولة لتهدئة الأجواء بين المدير الفني وقائد الفريق.

تأتي الواقعة الثالثة مع باتشيكو المدير الفني للزمالك عندما دخل معه حازم إمام كابتن الفريق أيضاً في مشادة كلامية داخل غرفة خلع الملابس بسبب تغييره في مباراة مولودية الجزائر في الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الحالية، بعدما طلب تفسير من مديره الفني على تغييره وعندما رفض باتشيكو إجابته دخل معه حازم في مشادة عنيفة أمام جميع اللاعبين.

وكشف محمد أوناجم الراحل عن فريق الزمالك مؤخراً عن أن سبب رحيله عن الفريق هو دخوله في مشادة مع باتشيكو بسبب استبداله في إحدى مباريات الدوري والتي لن ينساها له باتشيكو وتسببت في عدم دخوله ضمن القائمة الأساسية للفريق ما دفعه للرحيل.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن بعد دخول أكثر من لاعب في مشادات مع المدير الفني لنادى الزمالك.. فهل فقد باتشيكو سيطرته على اللاعبين.