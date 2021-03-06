شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يبدأ أولى خطوات التعاقد مع كريم فؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث مسئولو نادي إنبي أمر شراء عقد كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمعار من صفوف نادي النجوم، بشكل نهائي، مقابل 15 مليون جنيه، وتنتهي إعارة كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم المعار إلى صفوف إنبي، نهاية الموسم الحالي.

وظهر كريم فؤاد بشكل مميز رفقة فريق إنبي خلال آخر موسمين، لذلك يفكر مسئولو إنبي في شراء عقده للاستفادة ماديًا منه، بعد المساعدة في إبرازه خلال الفترة الماضية.

وارتبط إسم كريم فؤاد في أكثر من مناسبة بخطوة الانتقال للنادي الأهلي، حيث يرغب بيتسو موسيماني مدرب الأحمر في ضمه منذ انتقالات يناير الماضي.