شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إجراء تعديلات فى الجهاز المعاون لباتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو نادي الزمالك إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بعد الخسارة في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

وخسر الزمالك مساء اليوم السبت أمام الترجي التونسي بهدف مقابل ثلاثة في المباراة التي جرت مساء اليوم على الملعب الأولمبي برادس ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعالت الأصوات داخل نادي الزمالك بإقالة البرتغالي جيمي باتشيكو من منصبه كمديرا فنيا للفريق الأبيض والبحث عن مدرب جديد على خلفية النتائج المتواضعة التي حققها فريق الكرة في الفترة الماضية، كما تدرس ادارة النادى باجراء تعديلات فى الجهاز الفني المعاون للمدير الفنى البرتغالي، وتتجه النية داخل نادي الزمالك إلى إقالة جيمي باتشيكو وتويجه الشكر له على الفترة التي قضاها المدرب على رأس القيادة الفنية للزمالك.